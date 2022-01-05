Корабли ВМФ России в 2022 году будут действовать во всех районах Мирового океана

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2022 году российский военно-морской флот будет действовать во всех районах Мирового океана.

«Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных группировок сил (войск. — RT) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику», — цитирует Евменова РИА Новости.

По его словам, в 2022 году моряки ВМФ России примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях.

Ранее стало известно, что в 2021 году военнослужащие Северного флота обеспечили свыше 70 испытаний различного вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия.