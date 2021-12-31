Северный флот в 2021 году обеспечил более 70 испытаний новейшего вооружения

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Военнослужащие Северного флота обеспечили свыше 70 испытаний различного вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Северный флот в 2021 году обеспечил более 70 испытаний новейшего вооружения
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«В общей сложности воинами-североморцами в 2021 году было обеспечено более 70 испытаний, в том числе стрельбы гиперзвуковым ракетным оружием «Циркон» и «Кинжал», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил около 10 пусков гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», а экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» — два.

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.

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