Северный флот в 2021 году обеспечил более 70 испытаний новейшего вооружения

Военнослужащие Северного флота обеспечили свыше 70 испытаний различного вооружения, в том числе гиперзвукового ракетного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В общей сложности воинами-североморцами в 2021 году было обеспечено более 70 испытаний, в том числе стрельбы гиперзвуковым ракетным оружием «Циркон» и «Кинжал», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил около 10 пусков гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», а экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» — два.

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.