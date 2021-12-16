Фрегат «Адмирал Горшков» поразил мишень ракетой «Циркон» из Белого моря

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Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил мишень ракетой «Циркон» из Белого моря
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве уточнили, что полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, цель на полигоне Чижа в Архангельской области поражена.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» рассказал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты со скоростью 9 Махов.

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