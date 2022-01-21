Иммунолог Крючков назвал изменение поведения ребёнка признаком инфицирования «омикроном»

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Одним из признаков заболевания детей штаммом коронавируса «омикрон» является изменение поведения и образа жизни ребёнка, заявил врач-иммунолог Николай Крючков.
Иммунолог Крючков назвал изменение поведения ребёнка признаком инфицирования «омикроном»
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Важно отследить, что он (ребёнок. — RT) становится вялым, медленнее отвечает на вопросы. Нужно обращать внимание на изменения образа жизни и занятий ребенка. Нежелание играть, потеря аппетита — всё это может быть первыми проявлениями заболевания», — рассказал Крючков в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также отметил, что ход заболевания омикрон-штаммом COVID-19 у детей может сопровождаться проблемами с ЖКТ.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».

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