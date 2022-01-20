В Крыму закупили 200 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Короткая ссылка
В Крыму закупили около 200 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.
В Крыму закупили 200 тысяч экспресс-тестов на COVID-19
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

«Уже на сегодня закуплено порядка 200 тыс. экспресс-тестов. У нас развёрнуто достаточное количество лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование. Уровень тестирования у нас на 100 тыс. населения при нормированном 300 — уже практически 400», — заявил Скорупский.

По его словам, проводится активная работа по тестированию не только граждан, но и непосредственно служащих государственных учреждений.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить