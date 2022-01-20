В Крыму закупили 200 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

В Крыму закупили около 200 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского.

«Уже на сегодня закуплено порядка 200 тыс. экспресс-тестов. У нас развёрнуто достаточное количество лабораторий, которые проводят ПЦР-тестирование. Уровень тестирования у нас на 100 тыс. населения при нормированном 300 — уже практически 400», — заявил Скорупский.

По его словам, проводится активная работа по тестированию не только граждан, но и непосредственно служащих государственных учреждений.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».