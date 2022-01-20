Экс-юрист ФБК прокомментировал заявление Соболь о шпионаже со стороны своей соратницы

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Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов прокомментировал RT обвинения Любови Соболь в адрес бывшей сотрудницы YouTube-канала «Навальный LIVE» Ольги Ключниковой. Ранее Соболь заявила, что Ключникова работает на спецслужбы.
Экс-юрист ФБК прокомментировал заявление Соболь о шпионаже со стороны своей соратницы
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По словам Серуканова, Любовь Соболь и Ольга Ключникова были давними подругами — «ближе, чем Ольга, к Соболь человека не было».

«Ольга помогала Любови по различным делам, они вместе отдыхали. Потом Соболь наняла её личной помощницей, Ключникова несколько лет возглавляла её личный штаб. Но в последнее время у них начались разногласия. Соболь ревновала — у Ключниковой появилось много управленческих функций, которые раньше были у Любови. Такой личный конфликт вылился в обвинения в шпионаже», — пояснил Серуканов.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о замене условных исправительных работ годом реальных для Любови Соболь.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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