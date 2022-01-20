Вирусолог Чепурнов сравнил эффективность вакцин «Спутник V» и Pfizer

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Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов сравнил эффективность вакцин «Спутник V» и Pfizer.
Вирусолог Чепурнов сравнил эффективность вакцин «Спутник V» и Pfizer
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«Дело в том, что исследования, которые сейчас проводятся, они проводятся по количеству нейтрализующих антител», — напомнил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в российской вакцине использован аденовирус 5-го типа и аденовирус 26-го типа, что позволяет получать более сильный ответ.

«Возможно, конструкция поудачнее сделана», — отметил Чепурнов.

Как добавил эксперт, вакцина Pfizer сделана совершенно по-другому.

«Логично также предположить, что «Спутник V» задаёт большее количество посадочных мест для антител, чем пфайзеровский препарат», — заключил он.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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