Вирусолог Чепурнов сравнил эффективность вакцин «Спутник V» и Pfizer
- Legion-Media
«Дело в том, что исследования, которые сейчас проводятся, они проводятся по количеству нейтрализующих антител», — напомнил он в беседе с Life.ru.
По его словам, в российской вакцине использован аденовирус 5-го типа и аденовирус 26-го типа, что позволяет получать более сильный ответ.
«Возможно, конструкция поудачнее сделана», — отметил Чепурнов.
Как добавил эксперт, вакцина Pfizer сделана совершенно по-другому.
«Логично также предположить, что «Спутник V» задаёт большее количество посадочных мест для антител, чем пфайзеровский препарат», — заключил он.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».