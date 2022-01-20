Онищенко прокомментировал ситуацию с удалёнкой на фоне пандемии

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Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с удалённой работой на фоне пандемии.
Онищенко прокомментировал ситуацию с удалёнкой на фоне пандемии
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«На прошлой неделе я призывал: давайте не дожидаться, пока разгуляется «омикрон», вводить удалёнку», — заявил он в беседе с НСН.

Онищенко также напомнил, что всё зависит от сознательности населения.

«Сам QR-код не защищает, но формально это правильно, если массовое скопление людей. Хотя можно было и справку потребовать», — сказал эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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