Онищенко прокомментировал ситуацию с удалёнкой на фоне пандемии

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с удалённой работой на фоне пандемии.

«На прошлой неделе я призывал: давайте не дожидаться, пока разгуляется «омикрон», вводить удалёнку», — заявил он в беседе с НСН.

Онищенко также напомнил, что всё зависит от сознательности населения.

«Сам QR-код не защищает, но формально это правильно, если массовое скопление людей. Хотя можно было и справку потребовать», — сказал эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».