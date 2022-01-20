Инфекционист Яковлев высказался о возможном развитии ситуации с COVID-19

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Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ доктор медицинских наук Алексей Яковлев высказался о возможном развитии ситуации с COVID-19.
Инфекционист Яковлев высказался о возможном развитии ситуации с COVID-19
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Если ситуация будет развиваться как сейчас, то, скорее всего, мы говорим о том, что возбудитель переходит в разряд эндемических, то есть происходит саморегуляция эпидемического процесса. И так как у нас каждый раз приходит немножко изменённый вирус гриппа, то, возможно, каждый раз будет приходить видоизменённый коронавирус», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Как отметил Яковлев, в любом случае коронавирус будет довольно опасным, как и многие другие респираторные вирусы.

По мнению эксперта, вирус продолжит мутировать.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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