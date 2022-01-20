Главный эпидемиолог Екатеринбурга призвал студентов вакцинироваться от COVID-19

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Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал студентов вакцинироваться от COVID-19.
Главный эпидемиолог Екатеринбурга призвал студентов вакцинироваться от COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Я обращаюсь к студентам: покажите своим примером, что вы готовы сегодня защищаться от коронавируса, и этим вы поможете всему населению, особенно своим родителям, бабушкам и дедушкам», — заявил Харитонов на пресс-конференции, проходившей онлайн.

Он также выразил мнение, что в перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации, нужно включить и совершеннолетних студентов средне-специальных учебных заведений.

Ранее Newinform сообщало, что за сутки в России выявили 38 850 случаев коронавируса.

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