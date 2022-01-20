Мишустин: «омикрон» более контагиозен, но менее летален

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более контагиозен, но менее летален.

Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Очень важно, чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный — новый штамм «омикрон», — но менее летальный с точки зрения специалистов», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Ранее Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.