Мишустин: «омикрон» более контагиозен, но менее летален

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более контагиозен, но менее летален.
Мишустин: «омикрон» более контагиозен, но менее летален
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Очень важно, чтобы также вакцинировались и люди Воронежской области, соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Поскольку в первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный — новый штамм «омикрон», — но менее летальный с точки зрения специалистов», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Ранее Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

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