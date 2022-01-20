Российская подлодка Тихоокеанского флота «Волхов» поразила наземную цель ракетой «Калибр»

Российская подводная лодка Тихоокеанского флота «Волхов» из подводного положения поразила наземную цель ракетой «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны России.

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РИА Новости

«Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели», — говорится в заявлении. Отмечается, что дальность стрельбы превысила 1 тыс. км. В ноябре российская атомная подлодка провела учебную торпедную стрельбу в Баренцевом море.