Российская подлодка Тихоокеанского флота «Волхов» поразила наземную цель ракетой «Калибр»
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- РИА Новости
«Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дальность стрельбы превысила 1 тыс. км.
В ноябре российская атомная подлодка провела учебную торпедную стрельбу в Баренцевом море.