Подлодка ТОФ успешно поразила береговую цель ракетой «Калибр» из Японского моря

Подводная лодка дизель-электрического типа «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, которая была расположена на расстоянии более 1 тыс. км.

© РИА Новости / Алексей Даничев

«Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота. В расчётное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы превысила 1 тыс. км. Ранее российская атомная подлодка провела учебную торпедную стрельбу в Баренцевом море.