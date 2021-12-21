Подлодка ТОФ успешно поразила береговую цель ракетой «Калибр» из Японского моря

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Подводная лодка дизель-электрического типа «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, которая была расположена на расстоянии более 1 тыс. км.
Подлодка ТОФ успешно поразила береговую цель ракетой «Калибр» из Японского моря
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

В расчётное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Дальность стрельбы превысила 1 тыс. км.

Ранее российская атомная подлодка провела учебную торпедную стрельбу в Баренцевом море.

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