В Петербурге выявили рекордные 4753 случая COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Предыдущий рекорд был установлен накануне — 4382 заболевших, рассказали в оперативном штабе.
Также за сутки в Петербурге скончались 60 человек, ещё 2646 выздоровели.
За время пандемии коронавирус был диагностирован у 897 851 жителя, из них выздоровели 830 723 пациента. 29 248 человек скончались.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».