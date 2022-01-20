В Петербурге выявили рекордные 4753 случая COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге 20 января побит антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией — медики подтвердили 4753 случая инфицирования за прошедшие сутки, это самый высокий показатель с начала пандемии.
В Петербурге выявили рекордные 4753 случая COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Предыдущий рекорд был установлен накануне — 4382 заболевших, рассказали в оперативном штабе.

Также за сутки в Петербурге скончались 60 человек, ещё 2646 выздоровели.

За время пандемии коронавирус был диагностирован у 897 851 жителя, из них выздоровели 830 723 пациента. 29 248 человек скончались.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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