Ракова: в Москве свободно 50% коек для больных COVID-19

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве свободно 50% коечного фонда для больных COVID-19.
Ракова: в Москве свободно 50% коек для больных COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

За сутки в Москве выявлено 11 557 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось о 8795 заболевших.

Ранее Ракова заявляла, что московские поликлиники усиливают работу в связи с появлением омикрон-штамма.

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