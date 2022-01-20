Ракова: в Москве свободно 50% коек для больных COVID-19
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве свободно 50% коечного фонда для больных COVID-19.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
За сутки в Москве выявлено 11 557 новых случаев коронавируса, накануне сообщалось о 8795 заболевших.
Ранее Ракова заявляла, что московские поликлиники усиливают работу в связи с появлением омикрон-штамма.
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