В Дагестане пресекли незаконную деятельность сети криптоферм
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«Пресечена противоправная деятельность сети криптоферм, незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сёл Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ФСБ.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов изъяли более 4,3 тыс. единиц компьютерной техники стоимостью свыше 500 млн рублей.
Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.
В США поприветствовали арест использовавших вирус-вымогатель хакеров.