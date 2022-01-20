В Дагестане пресекли незаконную деятельность сети криптоферм

Сотрудники ФСБ пресекли в Дагестане незаконную деятельность сети криптоферм, оборудование которой оценивается более чем в 500 млн рублей.

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«Пресечена противоправная деятельность сети криптоферм, незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сёл Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ФСБ. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов изъяли более 4,3 тыс. единиц компьютерной техники стоимостью свыше 500 млн рублей. Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil. В США поприветствовали арест использовавших вирус-вымогатель хакеров.