Бочкарёв: на путевых стенах станции «Сокольники» смонтировали панно об истории метростроения

Установка декоративных панелей на путевых стенах и балконах станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена полностью завершена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На станции БКЛ «Сокольники» продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. Завершена установка отделочных панелей путевых стен и балкона. Также начат монтаж декоративных панно на потолке станции», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, также на станции завершены земляные и практически выполнены монолитные работы, завершается устройство внутренних стен и перегородок станции, близится к завершению монтаж эскалаторов.

Как отметил глава Стройкомплекса, художественное оформление станции посвящено истории столичного метростроения.

«Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940 — 1950 годов, а также символику Московского метрополитена», — уточнил он.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции БКЛ завершается сооружение двух пересадок на станцию «Сокольники» красной ветки, которая была открыта в 1935 году в составе первого пускового участка метро.

«Таким образом, новая станция Большого кольца объединяет историю с современным этапом отечественного метростроения», — подчеркнул он.

Как добавил Кравцов, общая готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 86%. Помимо «Сокольников», в его состав входят станции «Рижская», «Марьина Роща» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская», которые временно работают в составе Некрасовской линии метро, а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское».

Ранее сообщалось, что готовность нового пешеходного моста между Рубцовской и Семёновской набережными Яузы в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» составляет 80%.