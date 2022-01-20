Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю в три раза

Заболеваемость коронавирусом в Московской области выросла за неделю в три раза, число вызовов медиков — в пять. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Подмосковье распространяется штамм «омикрон». Он передаётся значительно быстрее, чем обычный COVID-19. В результате заболеваемость за неделю выросла в три раза. В регионе в пять раз выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что большая нагрузка на систему здравоохранения может повлиять на время приезда медицинских работников.

Ранее стало известно, что в Московской области в связи с распространением коронавируса до 25 февраля сохраняется требование по дистанционному формату работы 30% сотрудников.