Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю в три раза

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Заболеваемость коронавирусом в Московской области выросла за неделю в три раза, число вызовов медиков — в пять. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю в три раза
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В Подмосковье распространяется штамм «омикрон». Он передаётся значительно быстрее, чем обычный COVID-19. В результате заболеваемость за неделю выросла в три раза. В регионе в пять раз выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что большая нагрузка на систему здравоохранения может повлиять на время приезда медицинских работников.

Ранее стало известно, что в Московской области в связи с распространением коронавируса до 25 февраля сохраняется требование по дистанционному формату работы 30% сотрудников.

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