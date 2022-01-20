В Курганской области выявили первые три случая инфицирования «омикроном»

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В Курганской области выявили первые три случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Курганской области выявили первые три случая инфицирования «омикроном»
  • Legion-Media

«В Курганской области выявили три случая заражения «омикроном». Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у  жителей города Кургана (два случая) и Шумихи (один случай) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за пределы региона пациенты не выезжали. 

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет.

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