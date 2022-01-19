В Тюменской области отложили введение системы QR-кодов

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в прямом эфире и прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В частности, Моор рассказал, что заболеваемость на второй неделе 2022 года выросла на 46% по сравнению с первой. Вместе с тем число занятых коек не меняется, что свидетельствует о более лёгком течении заболевания.

«Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, предлагаю перенести введение системы QR-кодов с 20 января на более поздний срок — на 1 февраля текущего года», — заявил глава региона.

Он также призвал руководителей организаций и предприятий отправить на дистант максимально возможное число сотрудников.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».