В Тюменской области отложили введение системы QR-кодов
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- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
В частности, Моор рассказал, что заболеваемость на второй неделе 2022 года выросла на 46% по сравнению с первой. Вместе с тем число занятых коек не меняется, что свидетельствует о более лёгком течении заболевания.
«Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, предлагаю перенести введение системы QR-кодов с 20 января на более поздний срок — на 1 февраля текущего года», — заявил глава региона.
Он также призвал руководителей организаций и предприятий отправить на дистант максимально возможное число сотрудников.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».