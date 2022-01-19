Терапевт Фаррахов напомнил о мерах безопасности на фоне распространения штамма «омикрон»

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Терапевт Марат Фаррахов напомнил о мерах безопасности на фоне распространения штамма «омикрон».
Терапевт Фаррахов напомнил о мерах безопасности на фоне распространения штамма «омикрон»
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В беседе с «МИР 24» он отметил, что пути передачи «омикрона» не отличаются от предшествующих штаммов.

«Там, где хотя бы один человек заражён, концентрация вируса в воздухе быстро повышается, и человек без иммунитета к ковиду, вдыхая вирусные частицы, рискует заболеть», — сказал Фаррахов.

По его словам, к таким местам относятся офисные опенспейсы, учебные заведения, общественный транспорт, магазины.

Врач советует после посещения любого общественного места мыть руки с мылом, умываться или хотя бы обрабатывать руки антисептиком.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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