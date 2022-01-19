Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» в России

Доктор биологических наук, профессор, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» в России.

«Пока «омикрон» ведёт себя точно так же, как в Европе и Америке», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в Европе уже формируется коллективный иммунитет и наблюдается спад заболевания.

Кроме того, отметил Чумаков, в целом мутация коронавируса приводит к изменению его свойств.

«Вирус всё дальше уходит от уханьского варианта», — пояснил он.

Эксперт также напомнил о важности вакцинации.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».