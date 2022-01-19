Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» в России
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«Пока «омикрон» ведёт себя точно так же, как в Европе и Америке», — сказал он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, в Европе уже формируется коллективный иммунитет и наблюдается спад заболевания.
Кроме того, отметил Чумаков, в целом мутация коронавируса приводит к изменению его свойств.
«Вирус всё дальше уходит от уханьского варианта», — пояснил он.
Эксперт также напомнил о важности вакцинации.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».