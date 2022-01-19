ОНК: задержанный главврач больницы СИЗО «Матросская Тишина» не признаёт вину

Задержанный по подозрению в превышении полномочий и получении взяток главный врач СИЗО «Матросская Тишина» подполковник Александр Кравченко не признаёт вину. Об этом он сообщил посетившим его в ИВС на Петровке, 38 членам ОНК.

«Вину я не признаю. Я добивался снижения смертности в больнице СИЗО», — сказал правозащитникам Кравченко.

Он пояснил, что его обвиняют в получении взяток за освобождение заключённых, которые по состоянию здоровья не могли содержаться под стражей.

По словам членов ОНК, Кравченко утверждает, что по этому делу допрашиваются и другие сотрудники медсанчасти УФСИН Москвы.

«Я боюсь, что из московских СИЗО теперь, после этого дела, вообще никого по здоровью освобождать не будут», — добавил задержанный.

Кравченко также рассказал, что давно выслужил пенсию, но продолжал работать по благословению православного священника — своего духовника.

В ОНК Москвы пояснили, что освобождение заключённых по состоянию здоровья осуществляется в России на основании утверждённого правительством перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

«В Москве заключения о наличии таких заболеваний уполномочена давать ГКБ №20 Депздрава Москвы, а решения об освобождении из-под стражи принимают суды», — отметил собеседник RT.

Он также уточнил, что Кравченко содержится в камере ИВС один. В ней нет телевизора и холодильника, но жалоб на условия содержания задержанный не высказал.

«Он переживает за своих пациентов, коллег и трёх несовершеннолетних детей», — добавил член ОНК.

Ожидается, что 20 января состоится заседание суда по вопросу избрания меры пресечения для Кравченко.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи будут добиваться ареста главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко.