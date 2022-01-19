В Подмосковье более 80 тысяч человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, пройти обследование особенно важно тем, кто перенёс болезнь в тяжёлой форме.
Углублённую диспансеризацию начали проводить в области летом 2021 года. Обследоваться можно через два месяца после выздоровления.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 33 899 случаев COVID-19.