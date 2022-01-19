В Крыму вновь вводят обязательную самоизоляцию для всех жителей старше 60 лет

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В Крыму вводят обязательную самоизоляцию для всех жителей старше 60 лет.
В Крыму вновь вводят обязательную самоизоляцию для всех жителей старше 60 лет
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующие изменения внесены в указ о введении в республике режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19.

«С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в документе.

Исключение — случаи прямой угрозы жизни и здоровью, случаи следования к месту проведения вакцинации от коронавируса, а также случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг и случаи выноса отходов.

Работодателям рекомендуется перевести на дистант граждан данной возрастной категории, кроме тех, чьё пребывание на месте требуется для обеспечения рабочего процесса.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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