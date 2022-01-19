Опрос: 11% российских компаний готовы отправить сотрудников на удалёнку из-за «омикрона»

Сервис SuperJob провёл опрос, согласно результатам которого 11% российских компаний отправили или собираются отправить сотрудников на удалёнку на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Об этом пишет Life.ru.

В исследовании приняли участие 1 тыс. работодателей из всех регионов России.

В Москве количество компаний, готовых отправить сотрудников на удалёнку, больше, чем в среднем по России — 14%.

47% московских компаний сообщили о наличии в штате сотрудников, работающих удалённо. В регионах доля подобных компаний составляет 21%.

Также исследование показало, что трудящиеся удалённо сотрудники в настоящий момент есть в 31% организаций — это на треть меньше, чем во время третьей волны коронавируса в октября 2021 года.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».