Опрос: 11% российских компаний готовы отправить сотрудников на удалёнку из-за «омикрона»
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Об этом пишет Life.ru.
В исследовании приняли участие 1 тыс. работодателей из всех регионов России.
В Москве количество компаний, готовых отправить сотрудников на удалёнку, больше, чем в среднем по России — 14%.
47% московских компаний сообщили о наличии в штате сотрудников, работающих удалённо. В регионах доля подобных компаний составляет 21%.
Также исследование показало, что трудящиеся удалённо сотрудники в настоящий момент есть в 31% организаций — это на треть меньше, чем во время третьей волны коронавируса в октября 2021 года.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».