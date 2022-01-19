Московская область получила свыше 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Короткая ссылка
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» рассказал, что медицинские организации Подмосковья получили более 40 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавируса.
Московская область получила свыше 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19
  • Legion-Media

«Медицинские организации Московской области получили более 40 тыс. экспресс-тестов», — заявил Осипов.

Он подчеркнул, что эффективность данных тестов достаточно высокая. Это позволяет оперативно поставить диагноз и назначить лечение.

Как ранее сообщала НСН, в технополисе «Москва» выпустили более 2 млн ПЦР-тестов для выявления коронавируса в 2021 году.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить