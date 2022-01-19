Московская область получила свыше 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19
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«Медицинские организации Московской области получили более 40 тыс. экспресс-тестов», — заявил Осипов.
Он подчеркнул, что эффективность данных тестов достаточно высокая. Это позволяет оперативно поставить диагноз и назначить лечение.
Как ранее сообщала НСН, в технополисе «Москва» выпустили более 2 млн ПЦР-тестов для выявления коронавируса в 2021 году.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».