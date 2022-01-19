Московская область получила свыше 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» рассказал, что медицинские организации Подмосковья получили более 40 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавируса.

«Медицинские организации Московской области получили более 40 тыс. экспресс-тестов», — заявил Осипов.

Он подчеркнул, что эффективность данных тестов достаточно высокая. Это позволяет оперативно поставить диагноз и назначить лечение.

Как ранее сообщала НСН, в технополисе «Москва» выпустили более 2 млн ПЦР-тестов для выявления коронавируса в 2021 году.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».