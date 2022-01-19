Онищенко поделился впечатлениями от крещенского купания
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- РИА Новости
«Я на водохранилище. Иду погружаться в купель второй раз. Полная идиллия пасторальная, как обычно, чувство внутреннего успокоения наступает», — сказал он.
По словам Онищенко, в этом году температура воздуха пониже, в прошлом году было теплее.
«Чем больше перепад температур, тем ощущения лучше», — отметил он.
В России в ночь с 18 на 19 января состоялись традиционные крещенские купания, православные христиане отметили Крещение Господне.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.