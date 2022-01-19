Онищенко поделился впечатлениями от крещенского купания

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Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о своих впечатлениях от крещенского купания.
Онищенко поделился впечатлениями от крещенского купания
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Я на водохранилище. Иду погружаться в купель второй раз. Полная идиллия пасторальная, как обычно, чувство внутреннего успокоения наступает», — сказал он.

По словам Онищенко, в этом году температура воздуха пониже, в прошлом году было теплее.

«Чем больше перепад температур, тем ощущения лучше», — отметил он.

В России в ночь с 18 на 19 января состоялись традиционные крещенские купания, православные христиане отметили Крещение Господне.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.

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