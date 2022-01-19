В «Аэрофлоте» сообщили о неоднократных предупреждениях в адрес Волочковой на борту

Экипаж «Аэрофлота», работавший на рейсе Мале — Москва, в устной и письменной форме предупреждал балерину Анастасию Волочкову о недопустимом поведении на борту, сообщили в авиакомпании.

«В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения», — говорится в заявлении «Аэрофлота».

Отмечается, что нарушения Волочковой правил поведения на борту были зафиксированы на фото и видео, получены показания пассажиров-свидетелей.

Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить балерине Анастасии Волочковой за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.

По данным ТАСС, балерину могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за инцидент.