В «Аэрофлоте» сообщили о неоднократных предупреждениях в адрес Волочковой на борту
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«В соответствии с действующими в авиакомпании процедурами и регламентами работы с деструктивными пассажирами Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения», — говорится в заявлении «Аэрофлота».
Отмечается, что нарушения Волочковой правил поведения на борту были зафиксированы на фото и видео, получены показания пассажиров-свидетелей.
Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить балерине Анастасии Волочковой за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.
По данным ТАСС, балерину могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за инцидент.