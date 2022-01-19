Юрист Воробьёв прокомментировал инцидент с Волочковой в самолёте в Шереметьеве

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Анастасия Румянцева
Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал в беседе с RT, какое наказание может грозить балерине Анастасии Волочковой за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.
Юрист Воробьёв прокомментировал инцидент с Волочковой в самолёте в Шереметьеве
  • AP

Воробьёв предположил, что авиакомпания может внести Волочкову в чёрный список. 

По его мнению, действия балерины подпадают под статью «Мелкое хулиганство».

«Здесь есть санкция — вплоть до 15 суток ареста. Как правило, когда мы говорим об аресте, он накладывается сразу. Его (нарушителя. — RT) доставляют, оформляют протокол, везут в суд, и суд тут же выносит по этому поводу постановление. Маловероятно, что здесь будет арест. Скорее всего, будет штраф», — пояснил юрист.

Эксперт добавил, что за отказ надеть маску в самолёте по московскому закону ей грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, если этот факт был зафиксирован.

Ранее ТАСС сообщил, что Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что «прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолёте с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты».

По факту оскорбления сотрудников полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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