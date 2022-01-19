В Башкирии назвали число принявших участие в крещенских купаниях
- AP
Как уточняет mkset.ru, происшествий во время купаний зарегистрировано не было, однако на местах продолжают дежурить спасатели. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан.
Ранее заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия в беседе с kp.ru предупредил о возможных негативных последствиях крещенских купаний для здоровья пожилых людей.