В Башкирии назвали число принявших участие в крещенских купаниях

Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила, что в республике 17 763 человека приняли участие в крещенских купаниях.

Как уточняет mkset.ru, происшествий во время купаний зарегистрировано не было, однако на местах продолжают дежурить спасатели. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан.

Ранее заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия в беседе с kp.ru предупредил о возможных негативных последствиях крещенских купаний для здоровья пожилых людей.