В Башкирии назвали число принявших участие в крещенских купаниях

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Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила, что в республике 17 763 человека приняли участие в крещенских купаниях.
В Башкирии назвали число принявших участие в крещенских купаниях
  • AP

Как уточняет mkset.ru, происшествий во время купаний зарегистрировано не было, однако на местах продолжают дежурить спасатели. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан.

Ранее заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия в беседе с kp.ru предупредил о возможных негативных последствиях крещенских купаний для здоровья пожилых людей.

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