Юрист Ярмуш заявила о возможном смягчении наказания для Волочковой в случае извинения

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила в беседе с RT о том, что если балерина Анастасия Волочкова принесёт извинения за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску, то это может смягчить наказание.

Юрист заявила в беседе с RT, что если Волочкова нарушала требования по обязательному ношению маски, в том числе на борту самолёта, то её могут привлечь к административной ответственности.

«Не могу сказать, в каком состоянии алкогольного опьянения она была, но нахождение в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения тоже относится к административному правонарушению. Если она не подчинялась законному требованию сотрудника полиции — это самостоятельный состав административного правонарушения», — отметила Ярмуш.

При этом адвокат объяснила, что сам полёт сопряжён с определёнными рисками, и в зависимости от поведения дебошира в самолёте он может понести и уголовную ответственность.

По мнению эксперта, этот инцидент может сильно повлиять на репутацию Волочковой.

«Принимает решение мировой судья, когда ему поступают материалы протоколов об административном правонарушении. Какие-то штрафы может выписать и просто сотрудник полиции», — рассказала она.

Кроме того, юрист пояснила, что, если у Волочковой будет желание извиниться и признать свою вину, это может смягчить последствия скандала.

«Признала — могут штраф снизить до минимального, заплатит там 5 тыс. рублей, может, другие вообще не возбудят дела об административных правонарушениях», — заключила Ярмуш.

Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал в беседе с RT о том, какое наказание может грозить балерине Анастасии Волочковой за конфликт на борту самолёта в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что «прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолёте с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты».