Генпрокуратура России попросила признать движение «Колумбайн» террористическим

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о признании движения «Колумбайн» террористическим. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

РИА Новости

«Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля», — приводит РИА Новости заявление. В Верховном суде добавили, что заседание пройдёт в закрытом режиме. Ранее в СК России сообщили, что устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.