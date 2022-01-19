Генпрокуратура России попросила признать движение «Колумбайн» террористическим

Короткая ссылка
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о признании движения «Колумбайн» террористическим. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Генпрокуратура России попросила признать движение «Колумбайн» террористическим
  • РИА Новости

«Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля», — приводит РИА Новости заявление.

В Верховном суде добавили, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

Ранее в СК России сообщили, что устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить