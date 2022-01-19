Генпрокуратура России попросила признать движение «Колумбайн» террористическим
- РИА Новости
«Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля», — приводит РИА Новости заявление.
В Верховном суде добавили, что заседание пройдёт в закрытом режиме.
Ранее в СК России сообщили, что устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».
В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.