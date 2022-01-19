Захарова прокомментировала ситуацию с новыми кандидатами на пост посла России в Кабо-Верде
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что кандидатуру определит глава государства.
«Прерогатива президента», — ответила Захарова на вопрос, кто может отправиться в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской.
Ранее в МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.
Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.