Захарова прокомментировала ситуацию с новыми кандидатами на пост посла России в Кабо-Верде

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о новом после России в Кабо-Верде.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что кандидатуру определит глава государства.

«Прерогатива президента», — ответила Захарова на вопрос, кто может отправиться в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской.

Ранее в МИД России подтвердили, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.

Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.