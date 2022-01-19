Сенатор Бибикова: россияне получат проиндексированную на 8,6% пенсию уже в феврале

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова заявила, что россияне с февраля 2022 года будут получать одной выплатой пенсию в новом размере.

«С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — цитирует Бибикову ТАСС.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU напомнила об автоматическом порядке получения ещё 11 социальных выплат с 1 января 2022 года.