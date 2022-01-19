В Кремле прокомментировали задержание в России хакеров REvil

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание ФСБ хакеров REvil.
В Кремле прокомментировали задержание в России хакеров REvil
  • © Пресс-служба президента РФ

«Это, собственно, взаимодействие в борьбе с киберпреступностью. Это та тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами, и потом по решению двух президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами», — сказал он.

Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.

В США поприветствовали арест использовавших вирус-вымогатель хакеров.

По словам помощника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, в стране отмечается снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией.

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