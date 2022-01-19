В Кремле прокомментировали задержание в России хакеров REvil
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«Это, собственно, взаимодействие в борьбе с киберпреступностью. Это та тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами, и потом по решению двух президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами», — сказал он.
Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.
В США поприветствовали арест использовавших вирус-вымогатель хакеров.
По словам помощника президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана, в стране отмечается снижение числа крупных кибератак с применением вирусов-вымогателей на фоне контактов с Россией.