Вице-губернатор Петербурга Эргашев заявил о планах ужесточить меры из-за коронавируса

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев анонсировал ужесточение карантинных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, вызванным распространением штамма «омикрон».
Вице-губернатор Петербурга Эргашев заявил о планах ужесточить меры из-за коронавируса
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Об этом сообщает kp.ru.

«Какие меры могут быть усилены или введены в связи со штаммом «омикрон»: отмена массовых мероприятий, отмена плановых госпитализаций и сокращение диспансеризации, увеличение процента людей, работающих на удалёнке», — отметил Эргашев в ходе пресс-конференции.

По его словам, власти планируют ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, увеличить количество машин и бригад скорой помощи, а в медучреждениях — запасы лекарств, средств дезинфекции и оборудования.

Будут увеличены мощности службы вызова врача 122. До 13 тыс. расширят коечный фонд для приёма пациентов с COVID-19.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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