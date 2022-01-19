Вице-губернатор Петербурга Эргашев заявил о планах ужесточить меры из-за коронавируса
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Об этом сообщает kp.ru.
«Какие меры могут быть усилены или введены в связи со штаммом «омикрон»: отмена массовых мероприятий, отмена плановых госпитализаций и сокращение диспансеризации, увеличение процента людей, работающих на удалёнке», — отметил Эргашев в ходе пресс-конференции.
По его словам, власти планируют ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, увеличить количество машин и бригад скорой помощи, а в медучреждениях — запасы лекарств, средств дезинфекции и оборудования.
Будут увеличены мощности службы вызова врача 122. До 13 тыс. расширят коечный фонд для приёма пациентов с COVID-19.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».