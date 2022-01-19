В Петербурге выявили 4382 новых случая COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба на 19 января, коронавирус подтверждён у 4382 человек за минувшие 24 часа.

Об этом сообщает kp.ru.

«Также умерли 62 и выздоровели 1449 пациентов», — рассказали в оперштабе.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 893 098 жителей города, из них умерли 29 188 и выздоровели 828 077 человек.

Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, обычный показатель для Санкт-Петербурга — 2—2,5 тыс. случаев инфицирования в сутки. Однако сейчас наблюдается колоссальный рост, что связывают с появлением штамма «омикрон».

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».