В Петербурге выявили 4382 новых случая COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба на 19 января, коронавирус подтверждён у 4382 человек за минувшие 24 часа.
В Петербурге выявили 4382 новых случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru.

«Также умерли 62 и выздоровели 1449 пациентов», — рассказали в оперштабе.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 893 098 жителей города, из них умерли 29 188 и выздоровели 828 077 человек.

Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, обычный показатель для Санкт-Петербурга — 2—2,5 тыс. случаев инфицирования в сутки. Однако сейчас наблюдается колоссальный рост, что связывают с появлением штамма «омикрон».

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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