В Якутии ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Власти Якутии в связи с распространением коронавирусной инфекции ужесточили ограничительные меры в регионе. Об сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что школьники, переведённые на дистанционное обучение, не смогут посещать аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти Подмосковья готовы ввести ограничительные меры из-за распространения коронавируса при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».