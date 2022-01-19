В Якутии ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса
- РИА Новости
«Официальные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сокращается до 50%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что школьники, переведённые на дистанционное обучение, не смогут посещать аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти Подмосковья готовы ввести ограничительные меры из-за распространения коронавируса при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».