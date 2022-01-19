Эксперт из Японии Сакамото рассказала о ситуации с «омикроном» в стране

Короткая ссылка
Эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото рассказала о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в стране.
Эксперт из Японии Сакамото рассказала о ситуации с «омикроном» в стране
  • Gettyimages.ru

«Инфекция быстро распространилась в странах, затронутых вариантом «омикрон», но число инфицированных стремительно сокращается. В Японии, например, в тех районах, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение», — уточнила она в беседе с «Известиями», отметив, что такая тенденция является позитивной.

Специалист добавила, что это даёт надежду странам с бустерной вакцинацией на то, что в скором времени заболеваемость пойдёт на спад.

«А вот будет ли «омикрон» вести себя так же в странах с низким уровнем доходов и слабым охватом прививками, пока не ясно», — заключила Сакамото.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить