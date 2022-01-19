Эксперт из Японии Сакамото рассказала о ситуации с «омикроном» в стране

Эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото рассказала о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в стране.

«Инфекция быстро распространилась в странах, затронутых вариантом «омикрон», но число инфицированных стремительно сокращается. В Японии, например, в тех районах, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение», — уточнила она в беседе с «Известиями», отметив, что такая тенденция является позитивной.

Специалист добавила, что это даёт надежду странам с бустерной вакцинацией на то, что в скором времени заболеваемость пойдёт на спад.

«А вот будет ли «омикрон» вести себя так же в странах с низким уровнем доходов и слабым охватом прививками, пока не ясно», — заключила Сакамото.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».