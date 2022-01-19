Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае

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Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Первые два случая «омикрона» выявлены в Краснодарском крае», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В декабре врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».

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