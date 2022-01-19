Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае

Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Первые два случая «омикрона» выявлены в Краснодарском крае», — приводит ТАСС заявление. Ранее стало известно, что первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В декабре врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».