На Ямале выявили первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

Первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В округе подтверждены шесть случаев заражения новым штаммом «омикрон». Вирус диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Известно, что пациенты прибыли из-за границы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что болезнь протекает у пациентов в лёгкой форме, они соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у восьми жителей региона.