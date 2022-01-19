На Ямале выявили первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
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«В округе подтверждены шесть случаев заражения новым штаммом «омикрон». Вирус диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Известно, что пациенты прибыли из-за границы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что болезнь протекает у пациентов в лёгкой форме, они соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у восьми жителей региона.