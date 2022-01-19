На Ямале выявили первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

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Первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.
На Ямале выявили первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В округе подтверждены шесть случаев заражения новым штаммом «омикрон». Вирус диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Известно, что пациенты прибыли из-за границы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что болезнь протекает у пациентов в лёгкой форме, они соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у восьми жителей региона.

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