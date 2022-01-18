В Ингушетии штамм коронавируса «омикрон» выявили уже у восьми человек
- AP
Об этом он сообщил в своём в Instagram.
«Новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен у восьми жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно», — написал Калиматов.
Он также отметил, что в регионе, по прогнозу Роспотребнадзора, ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом уже к концу января.
Ранее сообщалось, что в Москве на 18 января зафиксировали 1241 случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон».
В декабре врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».