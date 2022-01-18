В Ингушетии штамм коронавируса «омикрон» выявили уже у восьми человек

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у восьми жителей региона.
В Ингушетии штамм коронавируса «омикрон» выявили уже у восьми человек
  • AP

Об этом он сообщил в своём в Instagram.

«Новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен у восьми жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно», — написал Калиматов.

Он также отметил, что в регионе, по прогнозу Роспотребнадзора, ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом уже к концу января.

Ранее сообщалось, что в Москве на 18 января зафиксировали 1241 случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон».

В декабре врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».

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