В Ингушетии штамм коронавируса «омикрон» выявили уже у восьми человек

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у восьми жителей региона.

Об этом он сообщил в своём в Instagram.

«Новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен у восьми жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно», — написал Калиматов.

Он также отметил, что в регионе, по прогнозу Роспотребнадзора, ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом уже к концу января.

Ранее сообщалось, что в Москве на 18 января зафиксировали 1241 случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон».

В декабре врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления «омикрона».