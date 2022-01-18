В Москве выявлен 1241 случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
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«На сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона», из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.
Уточняется, что ещё 265 являются завозными и связаны с поездками в другие страны, преимущественно в Турцию, ОАЭ и Доминиканскую Республику.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона».