В Москве выявлен 1241 случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

В Москве на 18 января зафиксировали 1241 случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай «омикрона», из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ещё 265 являются завозными и связаны с поездками в другие страны, преимущественно в Турцию, ОАЭ и Доминиканскую Республику.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона».