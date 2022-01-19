В Красноярском крае отменили эвакуацию в школах из-за ложных сообщений о минировании
«Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии», — говорится в сообщении.
Также не планируется проведения эвакуации из религиозных учреждений региона.
По информации правительства края, там проведены все необходимые проверки безопасности.
Ранее сообщалось, что в Красноярске 18 января из 122 школ эвакуировали учеников и работников в связи с поступлением ложных сообщений о минировании учебных заведений.
По каждому факту лжеминирования возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК России.