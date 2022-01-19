В Приморье ПЦР-лаборатории переводят на круглосуточную работу из-за ситуации с коронавирусом

ПЦР-лаборатории Приморья переводят на круглосуточный режим работы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

«Здравоохранение формирует резервы медицинских работников, готовит списки волонтёров совместно с учебными отраслевыми учреждениями, на круглосуточный режим переводятся все ПЦР-лаборатории, готовятся к развертыванию более 300 мест резервного коечного фонда», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Также в медицинских учреждения региона организована ревизия и оценка потребности в кислороде, лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на период подъёма заболеваемости коронавирусом больничные будут оформлять заочно.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.