Вице-премьер Голикова рассказала о заочном оформлении больничных в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на период подъёма заболеваемости коронавирусом больничные будут оформлять заочно.
Вице-премьер Голикова рассказала о заочном оформлении больничных в России
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Кроме того, планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Также план предусматривает беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.

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