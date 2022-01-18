Вице-премьер Голикова рассказала о заочном оформлении больничных в России
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- РИА Новости
«Кроме того, планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Также план предусматривает беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.