Вице-премьер Голикова рассказала о заочном оформлении больничных в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на период подъёма заболеваемости коронавирусом больничные будут оформлять заочно.

«Кроме того, планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности», — сказала Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Также план предусматривает беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей перевести сотрудников на удалённый формат работы там, где это возможно.