Эпидемиолог Бурцева высказалась о вероятности твиндемии гриппа и COVID-19 в России

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева высказалась о вероятности твиндемии гриппа и COVID-19 в России.

«В отличие от предыдущего сезона мы, конечно, регистрируем достаточно большое число случаев гриппа… Его было достаточно много и необычно рано, это всё пришлось на конец ноября и декабрь», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

Как подчеркнула Бурцева, пока сложно говорить о том, как ситуация с гриппом будет развиваться дальше. Она напомнила, что после каникул люди вышли на работу, в школы, детсады и так далее, поэтому нужно следить за распространением.

По словам эпидемиолога, ранее при подъёме коронавируса другие респираторные инфекции ему «уступали».

«Так или иначе, случаи одновременного инфицирования гриппа и коронавируса мы регистрируем. Немного, но есть», — добавила Бурцева.

Ранее, как сообщало ФАН, молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».