Пищевой технолог Быстров рассказал, как проверить наличие растительных жиров в сливочном масле

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Технолог, доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров рассказал, как проверить наличие растительных жиров в сливочном масле.
Пищевой технолог Быстров рассказал, как проверить наличие растительных жиров в сливочном масле
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В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что один из способов — достать масло из морозилки и попробовать его нарезать. Как пояснил эксперт, продукт без растительных жиров будет колоться и крошиться, а если есть такие добавки, то от бруска получится отрезать целый кусок.

Также можно попробовать намазать масло.

«Легко намазываться масло будет в случае, если в составе есть растительные жиры», — сообщил Быстров.

Ещё один способ — положить кусочек масла в горячий чай или кофе.

«Настоящее масло сразу растает и образует плёнку на поверхности. Если же это спред или фальсификат, то он сначала утонет, потом потихоньку всплывёт, а только потом растает», — уточнил технолог.

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