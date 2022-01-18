В Кировской области выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Кировской области зарегистрирован первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Сейчас пациент находится на лечении в инфекционном госпитале, его состояние — средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что пациент не выезжал за пределы России.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве на 18 января зафиксировали 1241 случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон».