В Кировской области выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»

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В Кировской области выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Кировской области выявили первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон»
  • AP

«В Кировской области зарегистрирован первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Сейчас пациент находится на лечении в инфекционном госпитале, его состояние — средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что пациент не выезжал за пределы России.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве на 18 января зафиксировали 1241 случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон».

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